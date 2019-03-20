В течение января 2019 года численность населения Украины сократилась на 30,5 тыс. человек и на 1 февраля составила 42 122,7 тыс. человек.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Число умерших превышает число рожденных: на 100 умерших приходится 45 рожденных.

Напомним, в течение 2018 года численность населения Украины сократилась на 233,2 тыс. человек и на 1 января составила 42 153,2 тыс. человек.

Тем временем Институт демографии и социальных исследований Национальной академии наук прогнозирует сокращение численности населения Украины с 42,2 млн до 39,5 млн к 2031 году как за счет трудовой миграции, так и превышения смертности над рождаемостью.