За тиждень кількість хворих на Covid-19 зросла у 1,6 раза

Протягом минулого тижня у Києві збільшилась захворюваність на Covid-19, з 18 до 24 серпня медики зафіксували понад тисячу випадків.

Про це повідомив Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.

У столиці з 18 до 24 серпня зафіксовано 1 121 випадок коронавірусу, це на 418 більше, ніж тижнем раніше.

Захворіло 933 дорослих та 188 дітей, тоді як попереднього тижня кількість хворих становила 632 та 71 відповідно.

Цього тижня госпіталізовано 117 осіб, у реанімації перебувають шестеро пацієнтів.

Попри це, рівень захворюваності досі у 2,2 раза нижчий, ніж торік. Однак із кінця липня спостерігається поступове зростання кількості нових випадків Covid-19.

Наразі у столиці домінує штам Stratus, загалом в Україні зафіксовано 81 випадок Stratus та 2 випадки субваріанту Nimbus. Фахівці зазначають, що характерний симптом останнього – гострий біль у горлі.

Решта ознак нагадують інші прояви Covid-19: нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку.

Однак не варто ігнорувати хворобу. Щоб уникнути ускладнень, варто зробити щеплення.

Вакцинація досі залишається основним способом захисту від коронавірусу, який поступово переходить до категорії сезонних захворювань.