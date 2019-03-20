Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявляет, что новые законы о блокировании и штрафах за фейковые новости в СМИ и о штрафах и арестах за проявления неуважения к власти и государственным символам в интернете, накладывают чрезмерные ограничения и могут еще больше ограничить свободу СМИ в России.

«Эти законы позволяют большие ограничения и цензуру онлайн-журналистики и онлайн-вещания. Определение якобы оскорбительного содержания нечетко сформулировано и повлияет на свободу слова», - заявил Дезир, передает Радио Свобода.

Накануне президент России Владимир Путин подписал законы, которые критикуют в ОБСЕ.

Согласно закону о фейковых новостях, прокуратура может обратиться в «Роскомнадзор» в случае выявления в интернет-СМИ информации, признанной недостоверной.

Надзорный орган, в свою очередь, может потребовать от редакции удалить эту информацию, в противном случае добиваясь блокировки ресурса через провайдера. В случае нарушения закона граждан ждет штраф на сумму до 100 тысяч рублей, должностных лиц – до 200 тысяч, юридических – до полумиллиона.

В то же время за оскорбление власти и символов в интернете граждане наказываются штрафом до 100 тыс. рублей или административным арестом на срок до 15 суток. При повторном нарушении штраф может быть увеличен до 200 тыс. рублей.

Законопроекты критиковали правозащитники и журналисты, указывая на то, что их принятие ограничивает свободу слова. Кроме того, критики обращали внимание на неясность критериев отнесения той или иной информации к разряду «фейковой». Документы также получали негативные отзывы ряда государственных ведомств, однако правительство России в конце концов их поддержало.