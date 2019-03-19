Полиция не вносила данные в Единый реестр досудебных расследований по факту столкновений возле храма в селе Гнездичное Тернопольской области между прихожанами УПЦ с одной стороны и активистами ПЦУ и членами организации «Правый сектор» с другой.

Фото: УПЦ

В Нацполиции Тернопольщины подтвердили, что правоохранители выезжали на вызов в храм «Преображения Господня» в Гнездичном. На месте, по данным полиции, правоохранители обеспечивали публичную безопасность и порядок. Об этом говорится в ответе полиции «Громадському».

По факту столкновений полиция данные в ЕРДР не вносила, хотя проводит служебное расследование по заявлениям двух людей, которые сообщили о телесных повреждениях в результате столкновений.

В полиции не ответили на вопрос о присутствии на событиях членов организации «Правый сектор», впрочем об этом заявила сама организация.

Как сообщалось, 3 марта сторонники ПЦУ с помощью бойцов «Правого сектора» захватили Свято-Преображенский храм УПЦ в селе Гнездичное. Верующих УПЦ пришедшие активисты избили и выгнали из храма на улицу.