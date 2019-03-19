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Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды «Forex Trend Limиted», функционирование которой нанесло миллионные убытки гражданам Украины и стран Европейского Союза. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники под видом функционирования международной инвестиционной компании «Forex Trend Limиted», используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе.

За период активной деятельности дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев в сумме более 340 млн гривен.

Финансовые ресурсы «выводились» злоумышленниками через сеть обществ с признаками «фиктивности» на компании, зарегистрированные в офшорных юрисдикциях и частных лиц-предпринимателей с обналичиванием на территории Украины и Европейского Союза. Противоправно присвоенные деньги легализировались через приобретение предметов роскоши как на территории Украины, так и стран ЕС.

Правоохранители провели ряд обысков в жилых помещениях участников нелегальной финансовой схемы и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днипре и Харьковской области. По результатам проведения следственных действий сотрудники СБ Украины изъяли документацию, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности, наличную, полученную от сделки, драгоценности, в том числе золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия. Сейчас участникам группировки объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.  
ForUm

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