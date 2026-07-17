Після звільнення з МВС Клименко стане секретарем РНБО

Президент України Володимир Зеленський запропонував колишньому міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку очолити Раду національної безпеки і оборони України. Відповідний указ про його призначення вже готується.

Про це очільник держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами Зеленського, він провів зустріч із Клименком та подякував йому за роботу на посаді міністра внутрішніх справ.

«Було багато непростих викликів, і реагування завжди було ефективним. Ігор Клименко продовжить працювати на Україну у сфері захисту нашої держави і людей. Запропонував йому позицію секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Відповідний указ про призначення вже готується», – зазначив президент.

Голова держави наголосив, що головним завданням нового секретаря РНБО стане забезпечення максимально ефективної координації між усіма складовими сектору безпеки й оборони, а також щоденний контроль за виконанням рішень Ради нацбезпеки та Ставки Верховного головнокомандувача.

«Кожне рішення РНБО України та Ставки Верховного Головнокомандувача має виконуватися в повному обсязі та у визначений час», – підкреслив Зеленський.

Президент також зазначив, що уряд, Сили оборони, силові структури та інші державні органи мають діяти узгоджено для досягнення визначених державних цілей. Серед пріоритетних напрямів роботи нового секретаря РНБО він окремо назвав координацію оборонно-промислового комплексу та виробництва озброєння.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету Міністрів за поданням прем'єр-міністра Сергія Корецького. Міністром внутрішніх справ було призначено колишнього голову Національної поліції Івана Вигівського, який змінив на цій посаді Ігоря Клименка.