СБУ затримала на Донеччині агента, який одночасно працював на фсб та гру

Ним виявився завербований ворогом інженер місцевої тепломережі, який коригував ракетно-бомбові та дронові атаки рашистів по Слов’янську, повідомляє СБУ.

Рашисти завербували його у Телеграм-каналі, який адмініструвала співробітниця Смоленського військового шпиталю.



Жінка перебувала на зв’язку з обома спецслужбами рф, які доручали їй пошук потенційних «кандидатів» до агентурного апарату.



Після вербування комунальник під приводом робочих поїздок об’їжджав прифронтове місто та його околиці, щоб виявити локації Сил оборони та «злити» їх рашистам для нових обстрілів громади.



Фігурант накопичував у смартфонах фото- та відеоматеріали із координатами українських об’єктів для подальшої передачі представникам рф.



Співробітники СБУ завчасно викрили коригувальника, задокументували його розвідвилазки і контакти з ворогом, а на фінальному етапі операції затримали за місцем проживання.



Під час обшуків в оселі затриманого виявили три мобільні телефони, які він постійно змінював для законспірованого зв’язку з рашистами.



Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.