В воскресенье, 17 марта, православные Харькова провели акцию милосердия «Харьковчанин, помоги своему ближнему!».
Фото: УПЦ
Благотворительную акцию приурочили к празднику Торжества Православия, сообщает пресс-служба Харьковской епархии УПЦ.
На призыв активистов отдела Харьковской епархии о сборе продуктов питания, медикаментов, одежды и денежных средств, откликнулись многие харьковчане и гости города.
Всего за несколько дней было собрано всё необходимое для оказания одноразовой помощи людям, попавшим в сложные условия жизни. В ходе акции милосердия более пятидесяти человек получили горячую пищу, сухие пайки, одежду и обувь.
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