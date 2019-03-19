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В воскресенье, 17 марта,  православные Харькова провели акцию милосердия «Харьковчанин, помоги своему ближнему!».

Фото: УПЦ

Благотворительную акцию приурочили к празднику Торжества Православия, сообщает пресс-служба Харьковской епархии УПЦ.

На призыв активистов отдела Харьковской епархии о сборе продуктов питания, медикаментов, одежды и денежных средств, откликнулись многие харьковчане и гости города. 

Всего за несколько дней было собрано всё необходимое для оказания одноразовой помощи людям, попавшим в сложные условия жизни. В ходе акции милосердия более пятидесяти человек получили горячую пищу, сухие пайки, одежду и обувь.
ForUm

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