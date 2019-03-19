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Сегодня, 19 марта, возле Высшей квалификационной комиссии судей Украины совершено нападение на судью хозяйственного суда Харьковской области Усатого Виталия Александровича, который должен был принять участие в процедуре квалификационного оценивания, сообщает пресс-служба ВККСУ.

«Высшая квалификационная комиссия судей Украины решительно осуждает подобные позорные проявления насилия и последовательно продолжает осуществлять все процедуры в рамках проведения судебной реформы», – говорится в сообщении.

В то же время в отделе коммуникации полиции Киева отметили, что окоо 9:00 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Генерала Шаповала Соломенского района столицы неизвестный облил зеленкой мужчину.

На месте происшествия пострадавший рассказал, что к нему подошел неизвестный в капюшоне, брызнул зеленкой и убежал. Правоохранители просматривают записи с камер видеонаблюдения и проводят мероприятия по розыску злоумышленника. Потерпевший - судья Хозяйственного суда Харьковской области. По словам мужчины, в последнее время конфликтов у него ни с кем не возникало.

Материалы зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
ForUm

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