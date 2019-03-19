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Группа специальных докладчиков ООН, которая 30 сентября обратилась в уполномоченные государственные органы Украины с информационным запросом о нарушении прав верующих Украинской Православной Церкви, ответ в установленные сроки не получила. 

Фото: УПЦ

В представительстве УПЦ при европейских международных организациях рассматривают это как попытку скрыть реальную ситуацию с дискриминацией Украинской Православной Церкви, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

В информационном запросе к государству Украина были поставлены вопросы о серии актов насилия, которые противоречат международно-признанному праву на свободу религии и убеждений. В запросе сказано о следующих нарушениях: «нападение и захват мест поклонения, принадлежащих Украинской Православной Церкви (УПЦ), акты запугивания и преследования, срыв Всеукраинского крестного хода, а также нарушения против мирных верующих».

Специальные докладчики ООН в своем запросе выразили «серьезную обеспокоенность в связи с заявлениями верующих, которые, будучи подтвержденными, представляют собой модель официально санкционированных, действием или бездействием, нарушений международно-признанных прав на жизнь и безопасность человека, свободу выражения мнений и мирных собраний и религиозных свобод и убеждений, как это предусмотрено в статьях 6, 9, 18, 19 и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП)».

МПГПП был ратифицирован Украинской ССР в 1973 году и представляет собой международно-правовое обязательство.
В Представительстве УПЦ при европейских международных организациях считают, что такое поведение со стороны государственных лиц, ответственных за международную политику, свидетельствует о попытках скрыть от международного правозащитного механизма факты нарушений прав человека на территории Украины. А также является очередным доказательством наличия системной государственной политики по дискриминации Украинской Православной Церкви.

При этом недавно Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад, в котором говорится о нарушении прав и свобод верующих Украинской Православной Церкви.

Как сообщалось, глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор (Коцаба) направил обращение к официальным лицам ООН, ОБСЕ, ЕС и других стран в связи с фактами массовых нарушений прав человека в Украине и реальной угрозой эскалации религиозных конфликтов.

 
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