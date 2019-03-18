Ровенская епархия УПЦ приглашает православные хоры принять участие в фестивале «Пасхальные встречи в Свято-Богоявленском соборе».
Ежегодный фестиваль духовной музыки пройдет 12 мая в Свято-Богоявленском соборе Острога, сообщает пресс-служба епархии.
Детские и молодежные приходские коллективы со всех уголков Украины поделятся Пасхе радостью с присутствующими, исполнив лучшие образцы духовной хоровой музыки, сообщается на сайте Ровенской епархии УПЦ.
Музыкальный фестиваль проводится по благословению митрополита Ровенского и Острожского Варфоломея при поддержке Ровенского епархиального управления УПЦ.
Организаторы считают, что фестиваль призван создать для детей и молодежи возможности творческого общения; стимулировать улучшение исполнительского мастерства приходских хоровых коллективов и обмен творческим опытом; способствовать популяризации православной духовной музыки разных эпох и композиторов.
Организаторы мероприятия - община Свято-Богоявленского собора, ГО «Культурно-художественный форум им. князей Острожских», в сотрудничестве с Отделом культуры и туризма исполкома Острожского горсовета
Для участия в фестивале в 21 апреля нужно прислать заявку и сопроводительные документы на электронный адрес оргкомитета: [email protected] или заполнить онлайн форму.
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