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Ровенская епархия УПЦ приглашает православные хоры принять участие в фестивале «Пасхальные встречи в Свято-Богоявленском соборе».

 

Ежегодный фестиваль духовной музыки пройдет 12 мая в Свято-Богоявленском соборе Острога, сообщает пресс-служба епархии.

Детские и молодежные приходские коллективы со всех уголков Украины поделятся Пасхе радостью с присутствующими, исполнив лучшие образцы духовной хоровой музыки, сообщается на сайте Ровенской епархии УПЦ.

Музыкальный фестиваль проводится по благословению митрополита Ровенского и Острожского Варфоломея при поддержке Ровенского епархиального управления УПЦ.

Организаторы считают, что фестиваль призван создать для детей и молодежи возможности творческого общения; стимулировать улучшение исполнительского мастерства приходских хоровых коллективов и обмен творческим опытом; способствовать популяризации православной духовной музыки разных эпох и композиторов.

Организаторы мероприятия - община Свято-Богоявленского собора, ГО «Культурно-художественный форум им. князей Острожских», в сотрудничестве с Отделом культуры и туризма исполкома Острожского горсовета

Для участия в фестивале в 21 апреля нужно прислать заявку и сопроводительные документы на электронный адрес оргкомитета: [email protected] или заполнить онлайн форму.
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