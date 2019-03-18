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По делу о взрывах на складе боеприпасов под Ичней в Черниговской области в октябре 2018 подозрение никому не объявляли. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Военную прокуратуру Черниговского гарнизона.

В ведомстве отметили, что ведется расследование по статьям «диверсия» и «халатное отношение к военной службе».

«В ходе досудебного расследования причина детонации боеприпасов не установлена, отрабатываются основные следственные версии, продолжается проведение комплексной пожарно-технической, взрыво-технической, судебно-химической, безопасности жизнедеятельности и военной экспертизы», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что размер нанесенного ущерба пока неизвестен, «продолжается судебная товароведческая экспертиза военного имущества, техники и вооружения».

Как сообщал ForUm, 9 октября 2018 года произошли взрывы с последующим пожаром на 6-м арсенале Минобороны вблизи поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области.

Были эвакуированы более 12 тысяч человек.

24 октября руководитель гашения пожара на 6 арсенале Минобороны объявил его ликвидацию.

Военная прокуратура Центрального региона Украины начала уголовное производство по ч.3 ст.425 Уголовного кодекса Украины (Халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения).

По данным Службы безопасности, основная версия взрывов на складах боеприпасов вблизи Ични Черниговской области – диверсия с проникновением на территорию арсенала диверсионной группы.

Военный прокурор центрального региона Григорий Рябенко также заявил, что взрывы на арсенале были спровоцированы диверсией
ForUm

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