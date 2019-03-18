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В день Торжества Православия, 17 марта, в трех городах Украины прошли масштабные крестные ходы Украинской Православной Церкви, в которых приняло участие около 20 тысяч верующих. 

Фото: УПЦ

Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службы епархии.

В Одессе в общегородском крестном ходе с молитвой о мире в Украине приняли участие более 10 тысяч верующих одесситов. Сразу после праздничного богослужения, которое возглавил управляющий епархией митрополит Агафангел, в Спасо-Преображенский кафедральный собор прибыли духовенство и прихожане всех одесских храмов с многочисленными святынями. 

В полдень начался общегородской крестный ход с молитвой о мире в Украине и благоденствии ее благочестивого народа. Более 10 тысяч богомольцев с преднесением Святого Креста, чудотворных икон и святынь, с пением церковных молитв обошли вокруг Соборной площади.

Затем Владыка митрополит прочитал молитву «о сохранении Отечества от всевозможных неприятностей, скорбей и нестроений». По окончании крестного хода митрополит обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом, в котором особо подчеркнул важность хранения святой Православной веры.

В этот же день по центральным улицам Запорожья прошёл многочисленный крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери "Касперовская". Торжественное молитвенное шествие возглавил правящий архиерей Запорожской епархии, митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука
Торжественное шествие в Ровно возглавил викарий Ровенской епархии, епископ Дубенский Пимен. Расстояние около 3 километров с молитвой на устах преодолели многочисленные верующие, духовенство, монахи и монахини УПЦ. В начале колонны верующие несли храмовые иконы из всех церквей города Ровно и чудотворные иконы обителей епархии.

Закончилась молитвенное шествие на Свято-Георгиевском подворье, где под открытым небом состоялся торжественный молебен Торжества Православия, по окончании которого со словом проповеди к верующим обратился владыка Пимен.

Как сообщалось, в день Торжества Православия несколько тысяч верующих УПЦ прошли крестным ходом в Киево-Печерской лавре. Также крестные ходы в этот день прошли и в других городах Украины. 
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