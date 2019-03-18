Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины установили, что сотрудники управления ФСБ в АРК и Севастополя завербовали уроженца Крыма для сбора информации об украинских военных на территории Херсонской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ему был присвоен псевдоним «Ночь».

Кураторы отработали для него задачи собирать и передавать иностранной стороне актуальные сведения о местах дислокации военной техники ВС Украины на территории Херсонской области, членах ДУК «Правый сектор», лидерах крымскотатарских общественных объединений «Аскер» и батальона им. Н. Челебиджихана.

Сотрудники СБУ задокументировали, что привлечение нашего соотечественника к конфиденциальному сотрудничеству в ущерб государственной безопасности Украины происходило во время его выезда на временно аннексированную территорию АРК.

Для этого представители российской спецслужбы искусственно создали компрометирующую ситуацию. Кроме этого, с применением физического и психологического давления, угроз в адрес членов семьи сотрудники ФСБ РФ заставили его дать ложные показания о якобы подготовке активистами украинских общественно-политических организаций террористических актов в АР Крым.

Сейчас осуществляются предусмотренные законодательством меры в рамках уголовного производства по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.