также в разделеОбщество
НАТО требует от РФ вернуть контроль над Крымом Украине 36
Руководство Академии аграрных наук присвоило особо ценные земли под Киевом 19
Россиянин организовал канал переправки нелегалов через Украину 20
Аксенов: Сейчас в Крыму войск больше, чем у всей Украины 65
В Украине накрыли сеть фейковых колл-центров для запугивания избирателей 18
Украина предлагает создать международную группу по аудиту потерь от войны 38
В НАБУ рассказали о роли «агента» из расследования Bihus.info 31
Условия содержания Гриба не изменились после приезда украинского врача 31
Завтра в Украине ожидается самый теплый день 81
НСЖУ: Арестованный в Крыму блогер Мемедеминов подвергается пыткам 39
В НАБУ сказали, кого касаются 87 страниц дела о «хищениях в оборонпроме» 42
Водолазы Военно-Морских Сил провели учения в Одессе 22
В начале недели в Украине потеплеет 50
КПВВ Новотроицкое не будет работать один день 24
Чубаров: За пять лет аннексии в Крым переехали полмиллиона россиян 86
Филарет рассказал, когда ПЦУ станет патриархией 133
В Карпатах предупреждают о лавинной опасности 12
Наев: Линию соприкосновения на Донбассе мы контролируем надежно 16

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины установили, что сотрудники управления ФСБ в АРК и  Севастополя завербовали уроженца Крыма для сбора информации об украинских военных на территории Херсонской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ему был присвоен псевдоним «Ночь».

Кураторы отработали для него задачи собирать и передавать иностранной стороне актуальные сведения о местах дислокации военной техники ВС Украины на территории Херсонской области, членах ДУК «Правый сектор», лидерах крымскотатарских общественных объединений «Аскер» и батальона им. Н. Челебиджихана.

Сотрудники СБУ задокументировали, что привлечение нашего соотечественника к конфиденциальному сотрудничеству в ущерб государственной безопасности Украины происходило во время его выезда на временно аннексированную территорию АРК.

Для этого представители российской спецслужбы искусственно создали компрометирующую ситуацию. Кроме этого, с применением физического и психологического давления, угроз в адрес членов семьи сотрудники ФСБ РФ заставили его дать ложные показания о якобы подготовке активистами украинских общественно-политических организаций террористических актов в АР Крым.

Сейчас осуществляются предусмотренные законодательством меры в рамках уголовного производства по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1499 грн.
7
Теги