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Харьковские следователи открыли уголовное производство по факту препятствования осуществлению избирательного права, сообщает пресс-служба полиции.   

16 марта в средствах массовой информации появилась информация о том, что в Харькове третий день работает колл-центр, сотрудники которого якобы запугивают по телефону избирателей.

Об этом заявила председатель Гражданской сети ОПОРА. Она отметила, что такие колл-центры звонят гражданам от имени ОПОРЫ и Национальной полиции и осуществляют на них давление. Во время звонков операторы утверждают, что они знают, что якобы собеседник продал свой голос и его ждет 2 года тюремного заключения, если он пойдет на выборы, поскольку таким образом подтверждает факт продажи голоса. Также глава Гражданской сети ОПОРА указала, что такие колл-центры уже обнаружены в 12 областях Украины, в Харькове деятельность колл-центра развернуто на 85 операторов.

По данному факту следственным управлением ГУНП в Харьковской области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 3 лет. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к совершению преступления.
ForUm

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