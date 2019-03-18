17 марта во время патрулирования группы реагирования патрульной полиции в Криничанском районе, вблизи г. Вольногорск вооруженный мужчина бросил гранату в сторону полицейских.

Как сообщает пресс-служба полиции Днепропетровщины, полицейские получили информацию о передвижении подозрительного автомобиля. Остановив водителя, правоохранители начали проверку его документов, и в этот момент мужчина бросил в сторону полицейских гранату и начал убегать.

В результате взрыва начальника СРПП Вячеслава Андруцкого доставили в больницу. Его напарники Игорь Фургала и Николай Чумак среагировали мгновенно и задержали злоумышленника, применив табельное огнестрельное оружие.

Раненого беглеца задержали при попытке применения еще одной гранаты. Им оказался ранее судимый 32-летний местный житель.

За посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа задержанному грозит лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишением свободы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.