В селе Погребы Броварского района Киевской области 17 марта сторонники новой Православной Церкви Украины совершили попытку захвата храма Украинской Православной Церкви.

Фото: Центр информации УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, прибывшие на место происшествия сотрудники полиции вывели из церкви агрессивно настроенных активистов ПЦУ. Во избежание противостояний между активистами и верующими храм будет закрыт до завтра, а на территории будут дежурить представители правоохранительных органов.

Как рассказал юрист Бориспольской епархии УПЦ протоиерей Алексей Носенко, во время воскресной Божественной литургии на территорию Успенского храма УПЦ в селе Погребы вошла группа агрессивно настроенных жителей села – сторонников новой церковной структуры. Активисты выкрикивали провоцирующие лозунги и требовали освободить храм.

«В храм вошли жители села, которые начали провоцировать верующих, выкрикивать обидные лозунги: «Уходите, это наш храм!». Обошлось без кровопролития, на уровне словесных перебранок и толкотни», - рассказал отец Алексий.

По его словам, полиции, прибывшей на место происшествия, удалось предотвратить столкновения. Сотрудники правоохранительных органов возьмут сельскую церковь под охрану.

«Сейчас ситуация вокруг храма накаляется, и начальник полиции района, чтобы не было дальнейших столкновений, предложил закрыть храм и оставить полицию для охраны территории», - рассказал юрист Бориспольской епархии.

В понедельник представители УПЦ приглашены в сельский совет – там вместе с представителями властей и активистами планируется обсудить вопрос принадлежности храма УПЦ общине на цивилизованном уровне.