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Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что в воскресенье,17 марта, в городе Вольногорск Днепропетровской области водитель автомобиля BMW бросил боевую гранату в сторону сотрудников полиции, которые остановили его для проверки документов. Об этом сообщает Князев на своей странице в Facebook.

Князев рассказал, что полицейские группы реагирования в 12 часов остановили местного жителя на "евробляхе".

«На просьбу предоставить для проверки документы у полицейских летит граната. Взрывом одного полицейского ранено», - рассказал глава Нацполиции.

После этого нападавший попытался совершить побег. Полицейские начали преследование и применили табельное оружие.

«Злоумышленник ранен и задержан», - добавил Князев.

Нападавшим оказался 32-летний местный житель у которого изъяли еще одну гранату.

«За посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов задержанному грозит лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишением свободы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа», - сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.
ForUm

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