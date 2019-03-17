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В одном из поселков Здолбуновского района (Ровенская обл.) сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в нежилом доме тайник с военными средствами поражения, сообщил пресс-центр СБУ в Facebook.

«Схрон был оборудован в нежилом доме в одном из поселков Здолбуновского района. Из тайника правоохранители изъяли гранатомет РПГ-26, четырнадцать гранат Ф-1, одну гранату РГД-5 и шестьдесят патронов калибра 7,62 мм», - говорится в сообщении.

Обнаруженные средства поражения направлены на экспертизу.

Возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») Уголовного кодекса Украины. в настоящее время продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.
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