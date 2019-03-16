«Самые осторожные подсчеты позволяют предположить, что в Крым из России переехало до 500 тыс. людей", - отметил Чубаров.

По его словам, считается, что только в Севастополе поселилось около 200 тыс. россиян.

По мнению Чубарова, для России такие меры - дополнительный фактор, который позволит ей удерживать Крым в случае деоккупации, «а ее даже в Кремле уже давно не исключают», - добавил глава Меджлиса.

Он рассказал, что в основном такие переселенцы - это семьи и сами сотрудники военных и силовых структур РФ.

«Но уже есть немалая часть людей, которые переселяются по собственной инициативе. Есть банки, которые, я думаю, при поддержке государственного банка России выдают льготные кредиты на строительство людям с определенных территорий России, которые переезжают в Крым. В частности, из Иркутской и Новосибирской областей. Они получают кредиты, которые весьма отличаются по процентам», - сообщил Чубаров.

При этом, напомнил он, Россия пытается избавиться от тех крымчан, которые не согласны с оккупацией полуострова. «Такие люди [по мнению Кремля] должны быть вытеснены из Крыма. И это происходит путем систематических репрессий. Это не только запугивание, обыски и аресты, это и невозможность развития, когда Крым покидают предприниматели», - сказал Чубаров.

16 марта 2014 года в Крыму и городе Севастополь в обход действующего украинского законодательства и Автономной Республики Крым состоялся так называемый референдум относительно статуса Крыма. «Референдум», организованный пророссийской властью Крыма при силовом давлении российских военных и военизированных «ополченцев», а также при поддержке пропагандистских российских СМИ, стал очередным этапом кремлевского плана по захвату территории Украины.