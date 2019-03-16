В пятую годовщину незаконного «референдума», который Россия провела в Крыму, Эстония выразила поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, осудив аннексию Крымского полуострова, а также захват украинских моряков в Керченском заливе.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Эстонии, размещенном на сайте эстонского МИД.

«В марте этого года отмечается пятилетие незаконной аннексии Крымского полуострова Россией. Мы решительно осуждаем этот акт, который игнорировал как украинскую Конституцию, так и волю народа, и представляет серьезную угрозу для европейской безопасности и международного верховенства права. Для Эстонии Крым есть и будет частью Украины», - говорится в сообщении.

В заявлении подчеркивается, что Россия использовала период оккупации для усиления своего военного присутствия на полуострове. Крым стал плацдармом для российских вооруженных сил, которые стремятся контролировать весь Черноморский регион и тем самым закрепить российское влияние в более широком регионе.

Эстония осуждает серьезные нарушения международного права, совершенные Российской Федерацией как оккупационные силы в Крыму принудительное привлечение местных жителей в армию; принудительное принятие российского гражданства; захват имущества; ограничение свободы слова и религии.

«За пять лет оккупации гуманитарная ситуация в Крыму ухудшилась: каждый человек, который не поддерживает российскую аннексию, находится в опасности. Особое давление распространяется на крымских татар, которых преследовали и депортировали Москвой уже в советские времена», - отмечается в заявлении.

Также Эстония осуждает необоснованное использование Российской Федерацией военной силы 25 ноября 2018 года против кораблей ВМС Украины в Керченском проливе и незаконного задержания личного состава ВМС Украины. Это было очевидным нарушением международного права, украинского суверенитета и территориальной целостности, вызванного непосредственно оккупацией Крыма. Эскалация напряженности в регионе Азовского моря представляет явную угрозу безопасности во всей Европе.

«Эстония устойчиво поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Нарушение международного права должно иметь последствия. Мы поддерживаем политику непризнания аннексии Крыма, включая продолжение и пересмотр санкций, а также освобождение незаконно заключенных. Очень важно обеспечить доступ международных организаций в Крым», - говорится в заявлении.

16 марта 2014 года в Крыму и городе Севастополь в обход действующего украинского законодательства и законодательства Автономной Республики Крым состоялся так называемый референдум относительно статуса Крыма. «Референдум», организованный пророссийской властью Крыма при силовом давлении российских военных и военизированных «ополченцев», а также при поддержке пропагандистских российских СМИ, стал очередным этапом кремлевского плана по захвату территории Украины.

Ранее в Эстонии заявили о фактической подготовке к войне.