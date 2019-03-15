В первые дни Великого поста Блаженнейший Митрополит Онуфрий прочитал все четыре части покаянного канона за богослужением в разных монастырях столицы. Он совершил богослужения в Киево-Печерской Лавре, Покровском и Флоровском монастырях.

Фото: УПЦ

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Согласно церковному уставу, Великий канон преподобного Андрея Критского читается во время повечерие с понедельника по четверг первой седмицы Великого поста. Хотя усилия к его созданию приложили несколько христианских писателей, название канон получил от автора исходного текста. Большим канон назван не только за необычную объемность (около 250 тропарей), но и за поэтическое совершенство, богословскую высоту и трогательность изображенных чувств.

11 марта, в понедельник первой седмицы Великого поста, Предстоятель возглавил Великое повечерие с чтением покаянного канона в храме в честь преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерской Лавры. Вместе с Его Блаженство молился архиепископ Пантелеимон, а также братия обители, студенты Киевских духовных школ, многочисленные прихожане и паломники Киево-Печерской обители. Завершив чтение канона, Архипастырь дал наставления о важности поста и молитвы для спасения и необходимости покаяния.

Во второй день Великого поста Митрополит Онуфрий продолжил чтение Великого покаянного канона в Свято-Покровском женском монастыре Киева. После Великого канона Предстоятель обратился к верующим со словом проповеди. Архипастырь отметил, что во время поста «Святая Церковь призывает верующих особенно тщательно потрудиться над тем, чтобы очистить свою человеческую природу от всякой скверны плоти и духа, чтобы покаяться в своих грехах, чтобы исправить свою жизнь, и чтобы быть достойными встречи славного праздника - Пасхи Христовой, Воскресения Христова».

Третью часть Великого канона преподобного Андрея Критского Блаженнейший Владыка прочитал 13 марта во Свято-Вознесенском Флоровском монастыре столицы. С Архипастырем молилась настоятельница обители игуменья Евлампия с сестрами и прихожане монастыря.

Предстоятель завершил чтение канона в четверг первой седмицы Великого поста в Киево-Печерской Лавре.

Текст Великого канона был написан преподобным Андреем незадолго до смерти и выражал его собственные покаянные мысли. В одних тропарях канона звучит прямой призыв к покаянию - иногда как обращение к собственной душе, иногда от лица Самого Бога. Другие тропари приводят примеры из Священного Писания о грехе и покаянии. Великий канон содержит важнейшие библейские образы, как правило, в соответствии с хронологией; большинство из них посвящены Ветхому Завету. Церковь не случайно постановил начинать Великий пост именно этим каноном: его жизненные слова и богатство библейских примеров настраивают верующих на покаяние, изменение жизни - а это и является основной задачей поста.