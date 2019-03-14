Предприниматель Борис Герман, осужденный якобы за организацию «убийства» журналиста Аркадия Бабченко, просит освободить его от наказания.

Об этом говорится в материалах судебного дела, сообщает «Украинская правда».

Защита Германа подала ходатайство об освобождении осужденного из колонии из-за тяжелой болезни.

Ирпенский городской суд начал рассматривать просьбу так называемого «организатора убийства» в январе 2019 года.

В частности, суд назначил врачебный осмотр Германа. Начальник колонии, в свою очередь, должен предоставить материалы личного дела мужчины и документы, характеризующие его поведение во время отбывания наказания.

Согласно данным судебного реестра, Герман отбывает наказание в Бучанской исправительной колонии (№85). Он сам участвовал в судебном заседании по видеоконференции.

Адвокат осужденного Диана Назаренко подтвердила УП, что представляет интересы именно фигуранта дела Бабченко.

Однако защитница не стала комментировать болезнь Германа и сообщать дополнительную информацию. Она пообещала ответить на вопрос позже. На момент публикации новости связаться с Назаренко второй раз не получилось.

Напомним, 29 мая 2018 года полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его убийство было инсценировано.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора покушения Бориса Германа. 31 мая Шевченковский районный суд его арестовал на 2 месяца без права на внесения залога.

Разведка отрицает сотрудничество с Германом.

Герман обвинил в заказе этого преступления своего очень близкого друга – Вячеслава Пивоварника.

В начале сентября стало известно, что Германа приговорили к 4,5 годам лишения свободы.