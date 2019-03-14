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На мариупольском направлении в районе Водяного бойцы подразделений Объединенных сил сбили вражеский беспилотник, сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Используя «весеннее» перемирие, противник продолжает ведение разведки всеми средствами, в том числе с использованием современных БПЛА. На мариупольском направлении с целью уточнения построения системы обороны подразделений Объединенных сил противник пытался использовать БПЛА типа квадракоптер «Фантом-4», – говорится в сообщении.

«Благодаря слаженным действиям наблюдателей и расчетов дежурных огневых средств, разведывательное задание воздушного шпиона было досрочно прекращено на подлете к позициям подразделений Объединенных сил в районе Водяного», – подчеркнули в штабе.

Отмечается, что сбитый БПЛА передан специалистам специальных подразделений для изучения собранной вражеским беспилотником информации, в том числе и о его бывших владельцах.
ForUm

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