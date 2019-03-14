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Этапированный из аннексированного Крыму украинский активист Владимир Балух «нашелся» в российском Ярославле. Об этом сообщила российская журналистка и общественный активист Виктория Ивлева.   

«Потерявшийся в пересылках Владимир Балух, внезапно выдернутый без теплой одежды из колонии в Керчи, нашелся благодаря усилиям большого количества людей в разных городах России. Нашелся он сегодня ночью в Ярославле. До этого Балух был в Воронеже, но там его обнаружить не удалось, а еще до этого - в Краснодаре», - написала она в Facebook.

13 марта в 16:30 его вывезли из Ярославля, вероятно, в Тверь. 

«Заботливые люди из «Руси сидящей» успели передать ему немного продуктов, а окрестные зеки – теплые ботинки», - добавила Ивлева.

Напомним, 28 февраля адвокат Балуха Ольга Динзе сообщала, что активиста этапируют в одну из колоний Тверской области России. Крымская правозащитная группа писала, что Балуха из СИЗО Симферополя этапировали в Краснодар.

Как известно, в январе 2018 года подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

14 марта подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому активисту. Судья Тимур Сльозко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. В связи с этим приговор сократили на два месяца – до 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

19 марта Балух объявил голодовку, которую прекратил в октябре.  

5 июля подконтрольный России Раздольненский районный суд приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей (около 4 тыс. гривен).

13 июля 2018 года подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд оккупированного Симферополя отказал украинскому Балуху в условно-досрочном освобождении.

25 января 2019 года подконтрольный России Керченский городской суд также отказал украинскому активисту в условно-досрочном освобождении.

 
ForUm

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