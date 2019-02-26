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Украинского политзаключенного Владимира Балуха отправили в Тверскую область. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Как только что сообщили наши консулы и дипломаты, они получили информацию от РФ, что Владимира Балуха оккупанты отправили по этапу из Крыма для «дальнейшего отбывания наказания в Тверскую область», – написала она.

«Судя по полученной информации, Владимир еще находится на этапе..., потому что «по прибытии в место отбывания наказания об этом будет проинформировано посольство Украины в РФ», – сообщила Геращенко.

Напомним, 21 февраля вечером украинского политзаключенного Владимира Балуха вывезли из СИЗО города Краснодара.
ForUm

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