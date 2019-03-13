Пост не замыкается на ограничении человека в пище и физических удовольствиях, а является, прежде всего, кропотливой работой над человеческой душой.

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Об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви, митрополит Антоний в программе «Церковь и общество» на телеканале «Глас», сообщает Центр информации УПЦ.

Человек, ограничивая себя в еде, сосредотачивается на том, что есть в его сердце, пояснил владыка.

«Мы постимся, потому что хотим стать лучше, для этого мы и ограничиваем себя и в еде, и в тех радостях, от которых можно отказаться. Когда человек постится, он становится более «тонкий» духовно, и может выйти на поверхность все то, что есть внутри него. Поэтому, если просто ограничивать себя в еде, но не ограничивать душу в мыслях, словах, пожелания - то вся эта «красота» поста - может мешать жить не только нам, но и другим людям», - сказал он.

Митрополит Антоний пояснил, что от «неправильного» поста у человека может появляться усталость и мысли негативного характера.

«Поэтому человек должен всегда соотносить себя со своими возможностями и понимать, что нужно, прежде всего, бороться с теми недостатками, которые выходят изнутри, - отметил он. - Если человек болен и не может поститься согласно церковному уставу, он может ослабить ограничения в еде, но сосредоточиться на духовной части – больше молиться, чаще ходить на богослужения, читать церковную литературу».

Церковь призывает во время поста особое внимание уделять делам милосердия. При этом, отметил владыка Антоний, милосердие человек должен совершать от души.

«Опыт показывает, что милосердие - это та добродетель, которая смягчает человеческую душу. Но мы должны понимать, что если мы отдаем другому то, что нам не нужно - это не милостыня. В Великий пост человек должен быть честным, прежде всего, с самим собой. Потому что, если мы что-то скрываем, чтобы сделать вид постящегося, а в это время сердце и душа живут чем-то другим - то от такого поста не будет пользы. Но от дел милосердия душа смягчается, и это - путь к духовному совершенствованию», - рассказал митрополит.

Также во время поста верующие люди должны по возможности чаще посещать храм. Однако к литургии не следует относиться как к повинности, а воспринимать ее как близость ко Христу, пояснил владыка Антоний.

«Мы не концентрируем свое внимание на самом важном, что дает нам Господь. Иногда даже можно услышать такое выражение как «выстоять литургию», и оно звучит, как наказание. Можно «выстоять» на улице, но когда мы приходим в храм - мы приходим ради чего-то. На литургию мы идем ради Христа, чтобы иметь возможность помолиться и через покаяние иметь возможность причаститься, потому что это и есть радость, которую дает Господь каждому христианину», - сказал он.

Митрополит Антоний также порекомендовал всем, кто начинает церковную жизнь, обязательно встретиться с опытным священником, который даст более конкретные рекомендации, как правильно поститься, чтобы почувствовать радость перед светлым христианским праздником Пасхой.

«Перед Пасхой человек должен почувствовать, прежде всего, легкость души, почувствовать свою греховность и необходимость во Христе Спасителе, который был распят и Воскрес ради нашего спасения», - сказал владыка Антоний.