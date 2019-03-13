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Барвенковский отдел Лозовской местной прокуратуры начал уголовное производство по ч. 3 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковщины, речь идет о возможных злоупотреблениях при ремонте дорог в Барвенково.

Так, в августе прошлого года Барвенковский горсовет заключил договор с частным предприятием на ремонт ряда дорог в населенном пункте. За капитальный ремонт, который завершился в октябре прошлого года, подрядчик получил более 4 млн грн.

Вместе с тем в конце зимы выяснилось, что недавно отремонтированные дороги снова находятся в неудовлетворительном состоянии.

С целью установления обстоятельств быстрого разрушения дорог начато досудебное расследование. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, назначен ряд экспертиз.
ForUm

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