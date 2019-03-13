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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал пакет «антироссийских» законопроектов США эмоциональной экзальтацией Вашингтона. Таким образом он прокомментировал принятие Палатой представителей Конгресса США резолюции о санкциях против причастных к убийству политика Бориса Немцова, а также законопроекта с требованием раскрыть доходы президента России Владимира Путина и законопроекта, который запрещает вашингтонской администрации признавать Крым частью России.

«Подобные законопроекты могут лишь негативно повлиять (на отношения Москвы и Вашингтона. – Ред.). Это продолжающаяся весьма недружественная, оголтелая русофобская линия. Это продолжение такой эмоциональной экзальтации. Поэтому сейчас мы не ожидаем как-то трезвых оценок со стороны американских законодателей», - сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что американские конгрессмены «находятся в плену этих эмоций, которые не дают им возможности трезво оценить обстановку и продемонстрировать хоть какую-то политическую волю к тем действиям, которые наилучшим образом, с нашей точки зрения, соответствовали интересам двух стран».

При этом Песков выразил уверенность, что накал русофобии по мере приближения выборов в США будет только нарастать.

«Это внутриамериканские процессы, любой специалист, который знает новую и новейшую историю США, с легкостью спрогнозирует, что по мере приближения к президентским выборам накал русофобии будет только нарастать, ибо русофобия всегда использовалась в качестве электорального инструмента в США, к нашему сожалению», - резюмировал представитель Кремля.

Напомним, 12 марта Палата представителей конгресса США приняла четыре документа, осуждающих политику Кремля

Среди прочих был принят законопроект »О транспарентности в отношении Владимира Путина». Его подготовили члены конгресса Элис Стефаник и Вальдес Демингс. Они называли эти меры возможностью дать ответ на вмешательство Москвы в выборы в США.

Согласно документу, американская разведка сможет собирать данные об активах Путина и его приближенных. Члены палаты предложили обязать Национальную разведку США совместно с госсекретарем и министром финансов подготовить доклад о финансовом состоянии российского президента.

Итог своей работы они должны представить в течение 180 дней. Документ должен включать данные об активах Путина, в том числе о компаниях, которые он может использовать, чтобы скрыть свои активы.
ForUm

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