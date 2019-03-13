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Молитва короткая, в ней всего десять прошений, но по своей силе она способна привести человека к искреннему раскаянию. Так управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) охарактеризовал молитву преподобного Ефрема Сирина, которую читают православные во время Великого поста.

Фото: митрополит Антоний

Владыка также рассказал о жизни святого, который ее написал, сообщает портал «Православная жизнь».

«...Отношение к несправедливости в свой адрес должно быть спокойным, смиренным, благодарным. Но этого, безусловно, не так просто достичь. Примером может стать житие великого христианского святого Ефрема Сирина, покаянную молитву которого мы читаем в Великий пост.

В молодости Ефрем вел безответственную жизнь, позволял себе разные вольности, совершал дурные поступки, но ни за один грех так и не был наказан и осужден. И вот однажды у его соседа украли овцу. И все решили, что украл Ефрем, зная склонности юноши к этому делу. И его, невиновного в краже, заключили в тюрьму. Сокрушаясь от человеческой несправедливости, Ефрем стал горько плакать, взывать к Богу и жаловаться Ему на свою судьбу. Но чем больше он прислушивался к рассказам других заключенных, тем больше узнавал в них свои собственные истории о совершенных проступках, за которые его не осудили. И Ефрем понял, что попал в тюрьму не за овцу, а за соделанные им грехи на протяжении всей жизни. Понял это и искренне покаялся перед Богом, благодаря Его за такое вразумление. Вскоре Ефрема выпустили из тюрьмы, признав невиновным. И так за недолгое время пребывания в заключении произошло чудесное преображение человека: он попал туда нераскаявшимся грешником, а вышел святым», - рассказал митрополит Антоний.

Он напомнил православным текст молитвы: «Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми. Дух же целомудрия, смиреномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь».

Управляющий делами УПЦ рассказал, в чем сила молитвы Ефрема Сирина.

«Молитва короткая, в ней всего десять прошений, но по своей силе достучаться до человека, привести его к искреннему раскаянию, по своему покаянному духу она превосходит многие другие молитвы и является в молитвенном ряду своего рода «тяжелой артиллерией».

Поэтому ее и принято читать в Великий пост, когда Церковь предлагает верующим особо углубиться в молитву, в работу над собой и зовет к обновлению души и покаянию.

Все слова молитвы доходят до глубин души и делают там такой переворот, что мы буквально кричим Господу: «Помоги в борьбе с нашими страстями и грехами!». Так сокрушенно молился и преподобный Ефрем Сирин, он всю жизнь плакал и каялся в своих грехах, и потому его молитва исполнена такого глубокого покаянного чувства и утешения», - отметил владыка Антоний.
ForUm

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