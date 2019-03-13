Фактически трудовая повинность для гражданского населения введена оккупационными «властями» ОРЛО. Как сообщает «Остров», об этом говорится в «постановлении» так называемого «совета министров ЛНР», принятом 12 марта.

Отмечается, что порядок привлечения мирных жителей к выполнению работ «для нужд обороны, ликвидации последствий применения противником оружия, восстановлению поврежденных (разрушенных) объектов экономики, систем жизнеобеспечения» разработан в соответствии с «законом» псевдогосударства «О военном положении».

Предусматривается, что «к выполнению работ для нужд обороны привлекаются совершеннолетние трудоспособные граждане» в возрасте от 18 до 60 лет для мужчин и до 55 лет для женщин. Исключение делается для тех, кто может с оружием в руках пополнить ряды незаконных вооруженных формирований «ЛНР», матерей-одиночек, беременных женщин и инвалидов.

Мирные жители, - говорится в приложении к «постановлению», - привлекаются к принудительным работам «для нужд обороны» органами военного управления «народной милиции» (самоназвание НВФ «ЛНР». – Ред.) и исполнительными органами оккупационных властей.

После издания главарем «республики» соответствующего «указа» уполномоченные органы издают приказы, «которые доводятся до граждан».

В данных приказах указывается место и время сбора граждан, привлекаемых к работам «для нужд обороны».

Мирные жители, согласно распоряжениям боевиков, «обязаны прибыть в указанное место к назначенному времени и выполнять требования уполномоченных органов при выполнении работ для нужд обороны».

За выполнение этих работ оккупационные власти «ЛНР» обещают бесплатно кормить привлекаемое население и выплачивать компенсацию «в размерах, установленных «министерством труда и социальной политики».