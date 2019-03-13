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Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что аннексия Россией Крыма и агрессия на востоке Украины были попыткой Кремля взять под контроль украинские запасы нефти и газа.

Об этом он заявил на энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне, сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Помпео призвал американских производителей нефти сотрудничать с администрацией Трампа в продвижении внешнеполитических интересов США.

«Мы должны засучить рукава и конкурировать - путем привлечения инвестиций, поощрения партнеров покупать у нас и наказания плохих игроков», - сказал Помпео в своих подготовленных замечаниях.

Под «плохими игроками» на рынке госсекретарь подразумевал двух крупнейших мировых производителей нефти, Венесуэлу и Иран, против которых в последние несколько месяцев Соединенные Штаты ввели жесткие санкции.

По словам Помпео, обнаруженные на территории США запасы сланцевой нефти и газа позволяют Вашингтону усилить свои внешнеполитические позиции.

«Мы не хотим, чтобы наши европейские союзники подключались к российскому газу в рамках проекта «Северный поток-2», равно как и сами мы не хотим зависеть от поставок венесуэльской нефти», - сказал Помпео, имея в виду расширение газопровода из России в Центральную Европу.

В ходе выступления госсекретарь назвал российское вторжение в Украину попыткой Кремля получить доступ к нефтегазовой отрасли государства.
ForUm

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