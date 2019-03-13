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Во вторник, 12 марта, священнослужители и верующие Дубровицкого благочиния Полесско-Сарненской епархии УПЦ собрались на молитвенное стояние у районной государственной администрации г. Дубровица Ровненской области. 

Фото: УПЦ

Как сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ, около 20-ти священников и полтысячи мирян выразили протест в связи с нарушением их конституционных прав и свобод относительно свободного вероисповедания: на верных Украинской Православной Церкви осуществляется беспрецедентное давление с целью насильственного «перевода» их приходов в новосозданную Православную Церковь в Украине.

«Несмотря на давление, православные Полесского края остаются верными своей Церкви и Ее Предстоятелю, поэтому власти ничего не остается, как незаконно лишать их места для молитвы. Так, личными усилиями главы местной райгосадминистрации Петрушки Николая Михайловича были закрыты три церкви в Дубровицком благочинии», - сообщили в пресс-службе УПЦ.

«Верующих фактически выгнали на улицу, — комментируют в Полесской епархии. — И лишили места для церковной молитвы в эти важные для всех православных христиан дни Великого поста».
ForUm

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