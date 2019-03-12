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Православные в Бельгии искренне поддерживают и сопереживают верующим Украинской Православной Церкви, которые испытывают сегодня гонения.

Фото: Центр информации УПЦ

Об этом сказал архиепископ Брюссельский и Бельгийский Симон во время своего визита в Свято-Успенскую Почаевскую лавру, сообщает Центр информации УПЦ. 

«Сейчас мы переживаем очень трудные времена, для меня они напоминают начало 20-х годов прошлого столетия, когда Сатана пытался разбить единство Церкви в честь тех людей, которые искали в Церкви какие-то свои жизненные интересы. И сейчас мы переживаем тот же период, когда люди, называющие себя церковными людьми, но стоят от Церкви истинной далеко и пытаются разорвать единство Тела Христова здесь на земле», - сказал архиерей.

Архиепископ Брюссельский и Бельгийский Симон отметил, что, вступая в Великий пост, человек должен очиститься духовно, поэтому призвал «тех, кто разрушает единство Церкви», к покаянию.

«Молю Бога, чтобы те люди, в честь которых Сатана сейчас мешает единству Православия, пытается разбить единство Церкви, опомнились: что они служат не Христу, а служат Сатане, в честь которого идет разрушение единственного Тела Христа. Молю, чтобы они это осознали, и в дни Великого поста принесли сердечное покаяние», - обратился владыка к сторонникам новой церковной структуры, которые ущемляют права верующих и священников УПЦ. 

Архиепископ Симон также выразил поддержку духовенству и мирянам Украинской Православной Церкви, отметив, что православные в Бельгии сопереживают «истинно православным украинцам».

«Мы живем вдалеке, но представляем, какие страдания, какие мучения могут ожидать истинно православных людей, живущих в Украине. От всего сердца молимся за вас, чтобы Господь даровал верным чадам Православной Церкви силу духа, силу веры и силу любви. Живя в разных странах, мы молимся вместе с вами, и ваша боль - это боль наших сердец», - выразил поддержку верующим УПЦ от православных Бельгии архиепископ Симон.
ForUm

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