Фонд финансовой и юридической поддержки священства с недавних пор действует в Винницкой епархии Украинской Православной Церкви. Основные направления работы фонда — оказание финансовой помощи священнослужителям, которые лишились места служения в связи с захватом храма, и оплата расходов на подачи исков и услуг юристов.

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По словам возглавившего фонд настоятеля храма праведного Иоанна Кронштадтского при больнице скорой помощи в Виннице протоиерея Петра Чаплинского, лишившимся храмов священнослужителям владыка Варсонофий благословлял новое место служения, при необходимости клирики жертвовали на судопроизводство из собственных средств, сообщает «Фома в Украине».

Однако процесс захвата храмов набирает обороты, и духовенство епархии нуждается в масштабной и организованной помощи.

Положение может стать таким, что многие священники окажутся без средств к существованию. «Особенно, если это священник, у которого там три, четыре, пять маленьких детей. Или священник, который не имеет других источников доходов», — сказал отец Петр.

Некоторые клирики уже прибегают к помощи фонда.