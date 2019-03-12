Государственный секретарь США Майк Помпео поручил вывести весь дипломатический персонал США из Венесуэлы через несколько часов после того, как Вашингтон ввел санкции против российского банка за его деятельность по государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA. Об этом пишет Радио Свобода.

«Это решение отражает ухудшение ситуации в Венесуэле, а также свидетельствует, что присутствие дипломатического персонала США в посольстве стало ограничением для политики США», - говорится в заявлении Госдепартамента.

Администрация президента США Дональда Трампа объявила Николаса Мадуро нелегитимным лидером и поддержала лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Это также сделали более 50 глав государств и правительств. Действующего президента Николаса Мадуро считают легитимным Россия, Китай, Куба и Мексика.

До решения Помпео министерство финансов объявило о санкциях против российского банка «Еврофинанс Моснарбанк», заявив, что чистые активы банка выросли более чем на 50% в течение 2018 года, несмотря на ужесточение санкций США. Почти половиной акций этого российского банка владеет национальный банк Венесуэлы.

«Еврофинанс Моснарбанк» заявил на своем сайте, что работает «стабильно» и будет «выполнять все свои обязательства перед клиентами и партнерами».