Сессия Львовского городского совета приняла постановление «Об установлении ставок туристического сбора». Об этом сообщается на сайте горсовета.

«Горсовет решил утвердить ставки туристического сбора для внутреннего и въездного туризма за каждые сутки временного размещения каждого человека в местах проживания (ночевки), в процентах от размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года:

- при стоимости временного размещения для одного человека в сутки до 350 грн, включительно - 0,2%;

- при стоимости временного размещения для одного человека за сутки от 350 грн до 750 грн, включительно - 0,3%;

- при стоимости временного размещения для одного человека за сутки от 750 грн, до 1200 грн включительно - 0,4%;

- при стоимости временного размещения для одного человека за сутки от 1200 грн - 0,5%.

В случае если предоставление услуг временного размещения осуществляется путем предоставления отдельного номера (комнаты), квартиры, жилого дома или иного объекта жилой недвижимости, под стоимостью временного размещения для целей пункта 1 этого постановления следует понимать общую стоимость номера (комнаты), стоимость аренды квартиры, жилого дома или иного объекта жилой недвижимости (независимо от количества проживающих).

Это постановление вступает в силу с 1 апреля 2019. А предыдущее постановление городского совета от 30.12.2010 № 96 «Об установлении ставок туристического сбора» считается утратившим силу.