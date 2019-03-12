также в разделеОбщество
ГБР открыло дело после сюжета о хищениях в оборонке 12
Посол: Запрет въезда австрийскому журналисту не связан со свободой слова 14
Аваков не увидел «руку Москвы» в беспорядках в Киеве и Черкассах 18
СМИ: НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении Продана 52
Посольство бьет тревогу из-за нападений на таксистов-украинцев в Польше 53
Bihus.info: Все следственные органы «сливали» дела по оборонке 101
11 марта. Картина дня 42
Украинцев призвали отказаться от пластиковой посуды в Великий пост 67
Forbes: Последствия Чернобыля и Фукусимы не такие страшные, как о них говорят 53
Минрегион предлагает строить дороги в Украине по-новому 35
Решение апелляционного суда Амстердама по скифскому золоту будет в июне 27
Епифаний напомнил, что пост – это не только про еду 49
СБУ отреагировала на заявления Билецкого о «покушениях» 48
Задержан бывший военный, перешедший на сторону России 77
В Украину идут сильные дожди и снегопады 118
Боевик рассказал СБУ об участии военных РФ в войне на Донбассе 40
Суд в Нидерландах рассматривает апелляцию по делу «скифского золота» 80
Кабмин предложил ввести санкции против наблюдателей на «выборах» в Крыму 35

Сессия Львовского городского совета приняла постановление «Об установлении ставок туристического сбора». Об этом сообщается на сайте горсовета.

«Горсовет решил утвердить ставки туристического сбора для внутреннего и въездного туризма за каждые сутки временного размещения каждого человека в местах проживания (ночевки), в процентах от размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года:

- при стоимости временного размещения для одного человека в сутки до 350 грн, включительно - 0,2%;

- при стоимости временного размещения для одного человека за сутки от 350 грн до 750 грн, включительно - 0,3%;

- при стоимости временного размещения для одного человека за сутки от 750 грн, до 1200 грн включительно - 0,4%;

- при стоимости временного размещения для одного человека за сутки от 1200 грн - 0,5%.

В случае если предоставление услуг временного размещения осуществляется путем предоставления отдельного номера (комнаты), квартиры, жилого дома или иного объекта жилой недвижимости, под стоимостью временного размещения для целей пункта 1 этого постановления следует понимать общую стоимость номера (комнаты), стоимость аренды квартиры, жилого дома или иного объекта жилой недвижимости (независимо от количества проживающих).

Это постановление вступает в силу с 1 апреля 2019. А предыдущее постановление городского совета от 30.12.2010 № 96 «Об установлении ставок туристического сбора» считается утратившим силу.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги