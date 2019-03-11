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Во время проведения операции «Розыск» на территории Херсонской области оперуполномоченные отдела криминальной полиции Главного управления установили местонахождение военнослужащего, гражданина Украины, 1985 г.р., который с 2011 года проходил службу в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины и после оккупации Автономной Республики Крым перешел на сторону оккупантов, где проходил службу по контракту.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Мужчину передали в военную прокуратуру Одесского гарнизона Южного региона Украины, где ему сообщено о подозрении, по ч. 1 ст. 408 УК Украины (дезертирство, то есть самовольное оставление воинской части или места службы с целью уклониться от военной службы, а также неявка в тех же целях на службу при назначении, переводе, из командировки, отпуска или лечебного учреждения - наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет).
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