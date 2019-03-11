Большую храмовую икону преподобного Гавриила (Ургебадзе) подарил Блаженнейший Митрополит Онуфрий ставропигиальному женскому монастырю в честь Афонской иконы Божией Матери в урочище Кипячее Малинского района Житомирской области.
Фото: УПЦ
«7 марта нашей обители была передана в благословение и дар Блаженнейшим Онуфрием, Митрополитом Киевским и всея Украины, Предстоятелем Украинской Православной Церкви, большая храмовая икона преподобного Гавриила Самтаврийського. Низкий поклон нашему дорогому Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию!» – сообщает пресс-служба монастыря.
Святой Гавриил изображен на иконе в полный рост. Иконописное полотно высотой более полутора метров вложено в деревянный киот.
Преподобный Гавриил (Ургебадзе; ХХ в.) – аскет, подвижник, Христа ради юродивый. Родился в Тбилиси, Грузия, 26 августа 1929 года. С раннего детства вел благочестивый образ жизни, в 12 лет хорошо знал Евангелие. В 26 лет (1955 г.) принял постриг и священный сан. Юродствовал, проповедовал на улицах, возвращая людей к вере. 1 мая 1965 года поджег 12-метровый портрет Ленина на здании Верховного Совета в Тбилиси; был арестован за «антисоветскую деятельность», признан сумасшедшим и отпущен. С 1971 года исполнял послушание духовника женского монастыря Преображения Господня в Самтавро, принимал для наставления паломников. При жизни почитался как святой старец, обладавший даром прозорливости и исцеления. Скончался 2 ноября 1995 года в возрасте 66 лет.
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