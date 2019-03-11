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Чтение Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского, которое совершается с понедельника по четверг первой недели Великого поста, будут транслировать на сайтах Киево-Печерской лавры, Святогорской лавры и столичного Свято-Троицкого Ионинского монастыря.

Фото: Фома в Украине

Вечернее богослужение, во время которого читается канон, в обителях начинается в 16.30 и 17.00 — в Успенском соборе и Трапезном храме Киево-Печерской лавры соответственно, в 17.00 в Успенском соборе Святогорской Лавры и в 17.00 (в среду в 18.00) в Троицком храме Ионинского монастыря. Об этом сообщает «Фома в Украине».
 
В Ионинской обители чтение канона совершают согласно древней традиции — лаврским распевом на два хора с канонархом.

Видеотрансляция на сайте Киево-Печерской Лавры
 

Аудиотрансляция на сайте Святогорской Лавры
 

Аудиотрансляция на сайте Ионинского монастыря
ForUm

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