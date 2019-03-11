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США готовы ввести санкции против компаний Евросоюза, которые финансируют строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, сообщает «Новое Время».

США могут ввести санкции и против прокладчиков газопровода – компаний Allseas и Saipem.

Возможное введение санкций может повысить напряженность в отношениях между Вашингтоном и Берлином на фоне спора из-за пошлин США на немецкие автомобили, отмечает издание.

Напомним, 13 января стало известно, что посол США в Берлине разослал целому ряду немецких компаний, занятых в проекте газопровода «Северного потока-2», по электронной почте письма, в которых пригрозил им санкциями. Представитель Ричарда Гренелла впоследствии пояснил, что письмо посла следует воспринимать не как угрозу, а как» ясное послание американской политики».  

Действия Гренелла раскритиковал МИД Германии, заявивший о нарушении дипломатических традиций. В бундестаге также осудили угрозы американского посла в адрес немецких компаний.
ForUm

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