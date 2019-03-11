В Славянске Донецкой области полицейские задержали мужчину, который в ходе ссоры между двумя семьями из травматического оружия ранил четырех человек, сообщили в славянском отделе полиции.

В полицию поступило сразу несколько сообщений о том, что в частном секторе Славянска происходит драка и слышны выстрелы. На место происшествия немедленно прибыли полицейские, которые задержали стрелка.

Установлено, что 8 марта во время конфликта мужчина из травматического пистолета ранил женщин в возрасте 26 33 и 47 лет, а также 16-летнего парня.

На месте происшествия полицейские обнаружили две гильзы калибра 9 мм и пулю. А дома у злоумышленника изъяты травматический пистолет и боевой пистолет Макарова, который был похищен из здания городского отдела милиции во время его захвата террористами в 2014 году.

По согласованию со Славянской местной прокуратурой 53-летнему жителю Славянска сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемый задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По факту незаконного хранения оружия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.