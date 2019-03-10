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БК «Днепр» на домашней арене обыграл «Одессу» и третий год подряд выиграл титул. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Хозяева площадки начали встречу не самым лучшим образом. Если в первой четверти команда Дениса Журавлева ушла на перерыв с отставанием в два очка, то после второй десятиминутки оно увеличилось до 11 пунктов. В третьем игровом отрезке «Днепр» стал набирать обороты и обыграл соперника со счетом 20:9, сократив преимущество соперников до трех очков.

В финальной четверти днепряне наконец-то вышли вперед и, создав комфортный гандикап, сумели удержать его до конца поединка.

Таким образом матч закончился со счетом 74:69. Самым результативным игроком встречи стал лидер «Днепра» Станислав Тимофеенко, записавший в свой актив 24 очка, а также сделавший 9 подборов при 4-х потерях.
ForUm

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