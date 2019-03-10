также в разделеМир
В Москве прошел митинг за свободный интернет 8
Девять полицейских погибли при нападении в Мьянме 12
Крушение в Эфиопии: на борту лайнера находились пассажиры из 33 стран 35
В центре Стокгольма взорвался автобус 27
Крушение самолета в Эфиопии: никто не выжил 38
МИД Германии: Евросоюз готов усилить санкции против Венесуэлы 12
Российские интернет-тролли меняют стратегию в попытках сорвать выборы в США 53
В Эфиопии разбился пассажирский самолет 88
Гуайдо призвал к маршу на столицу Венесуэлы 28
Индия сбила пакистанский беспилотник 24
Умер знаменитый актер Владимир Этуш 390
Безработный американец выиграл в лотерею около 300 миллионов долларов 45
Продан один из главных символов Нью-Йорка 92
Сроки Brexit могут быть перенесены 22
Правительство Финляндии подало в отставку 72
Большая часть Венесуэлы осталась без электричества 76
Королева Елизавета II впервые опубликовала пост в Instagram 32
Манафорта приговорили почти к четырем годам тюрьмы 21

В Индии в воскресенье, 10 марта, объявили о проведение всеобщих выборов, которые должны стать самыми крупными в мире. Об этом сообщает Reuters.

Главный комиссар по выборам Индии Сунил Арора сообщил, что выборы будут проходить в 7 этапов, начиная с 11 апреля. Подсчет голосов будет происходить до 23 мая 2019 года.

Комиссар заявил, что право принять участие в выборах будут иметь около 900 миллионов человек, среди которых около 15 миллионов в возрасте от 18 до19 лет.

Также Арора рассказал, что члены избирательной комиссии посетили штат Кашмир, где сейчас обострилось военное противостояние с Пакистаном, и решили назначить в регионе трех дополнительных наблюдателей для наблюдения за ходом голосования.

Напомним, сегодня Индия сбила пакистанский беспилотник.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
1399 грн.
10
Теги