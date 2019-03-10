За последние несколько дней это третья попытка Пакистана направить беспилотник на индийскую территорию.
Индийские военные сбили над штатом Раджастхан беспилотный летательный аппарат, запущенный с пакистанской территории.
Об этом заявили в вооруженных силах страны, сообщает The Indian Express.
В Индии заявили, что беспилотник нарушил индийский воздушное пространство вечером 9 марта, и после обнаружения аппарат сразу сбили.
По информации источников, за последние несколько дней это третья попытка Пакистана направить беспилотник в Индию.
Напомним: 4 марта индийский истребитель Су-30 сбил пакистанский беспилотник после того, как тот нарушил воздушное пространство страны в районе города Биканер в штате Раджастхан.
Напомним, в Пакистане задержали подозреваемых в теракте против индийских военных.
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