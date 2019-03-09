В Министерстве обороны Украины состоялся ежедневный церемониал чествования военнослужащих Вооруженных Сил Украины, погибших в этот день в разные годы и в результате российской вооруженной агрессии на Востоке Украины.

Об этом сообщает сайт Минобороны.

«Участники церемониала почтили память защитников Украины, которые ценой собственной жизни боролись за свободу и независимость нашего государства от коварного российского оккупанта», - говорится в сообщении.

В мероприятии принял участие министр обороны Украины Степан Полторак, заместители министра обороны, офицеры и работники структурных подразделений Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, военнослужащие Киевского гарнизона, воспитанники Военного лицея имени Ивана Богуна (г. Боярка), курсанты и лицеисты военных учебных заведений столицы.

9 марта на территории Министерства обороны дважды прозвучал Колокол Памяти.

«В этот день в 2015 году перестало биться сердце военнослужащего 25-й отдельной воздушно-десантной бригады старшего солдата ГОЛОВКО Анатолия Александровича», - отметили в ведомстве.

Также в этот день в 2016 году отдал жизнь, защищая Украину, солдат 24-й отдельной механизированной бригады Хриенк.

«Никогда не забудем подвиги Героев, отдавших свою жизнь за будущее Украины! Вечная им Слава!», - заметили в Минобороны.

Как сообщалось, зал памяти защитников Украины создан с целью почтения памяти военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые погибли за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, мир и порядок во всём мире.