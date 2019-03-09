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Отныне новоиспеченный миллионер 54-летний американец Майк Вирски не планирует работать вовсе.

Безработный американец из штата Нью-Джерси сорвал джекпот в лотерею Mega Millions в размере 273 миллиона долларов, сообщает Корреспондент со ссылкой на Associated Press.

54-летний Майк Вирски рассказал, что развелся прошлой осенью после 15 лет брака, последний год он искал работу, однако давно не получал приглашение на собеседования. 

Теперь же работать новоиспеченный миллионер не планирует вовсе, а лишь "сидеть сложа руки и наслаждаться" деньгами. Первое, что он собирается сделать со своим выигрышем – купить новый пикап, затем новую автомобиль для матери и перестроить ее дом.
ForUm

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