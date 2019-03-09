Украинская теннисистка не без проблем прошла в третий круг соревнований.

В субботу, 9 марта, первая ракетка Украины Элина Свитолина на престижном турнире серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллс выиграла поединок второго круга американке Софии Кенин - 3:6, 7:6, 6:2.

Девушки провели на корте около 2,5 часов. В первом сете на два брейка соперницы Свитолина ответила одним. По ходу второй партии американка не воспользовалась четырьмя брейкпоинтами в седьмом гейме, а украинка не реализовала три шанса на брейк (один из них – сетбол). В итоге на тай-брейке Элина записала в свой актив два мини-брейка и потеряла один розыгрыш на своей подаче. В третьем сете Свитолина взяла два гейма на подаче соперницы, а Кенин выполнила один брейк.



Отметим, что в следующем раунде Элина Свитолина сыграет с австралийкой Дарьей Гавриловой.

«Думаю, что это был действительно сложный матч для второго круга, но в конце имеет значение только победа. Я довольна, что смогла продолжать бороться и подать на победу в третьем сете. В целом, для меня это был хороший матч. Во второй партии я чувствовала, что моя игра на хорошем уровне, и по ходу сета я стала играть все лучше и лучше. Я не слишком думала об исходе матча. Я старалась бороться за каждое очко. Бороться - это был ключевой фактор сегодня.

По поводу предстоящего матча с Дарьей Гавриловой, то мы уже играли здесь несколько лет назад. Я не слишком хорошо её знаю, поэтому посмотрю тот матч вместе с тренером, чтобы мы могли подготовиться к этой игре», - после матча заявила Свитолина.

Ранее Свитолина и Азаренко в трех сетах уступили Росольской и Ян.