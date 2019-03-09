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В Албанской церкви подвергли сомнению каноничность хиротонии предстоятеля ПЦУ Епифания и Филарета.

Синод Албанской православной церкви не признал Православную церковь Украины. Об этом греческое агентство новостей Romfea, которое разместило официальное заявление АПЦ.

Иерархи Албанской Православной Церкви выразили обеспокоенность признанием Константинопольским Патриархом «задним числом хиротоний, совершенных отлученным и преданным анафеме Филаретом (Денисенко), хиротонии которого недействительны, лишенные благодати и действия Святого Духа».

Кроме того, в Албанской церкви подвергли сомнению каноничность хиротонии самого председателя новой Православной церкви Украины Епифания.

На днях Епифаний обратился к духовенству и мирянам УПЦ с призывом объединиться – на английском языке.
ForUm

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