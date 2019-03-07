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Новая церковная структура Украины призывает украинское духовенство и мирян, все еще находящихся под юрисдикцией РПЦ, объединиться на основе автокефалии.

Фото: Укринформ

Об этом глава ПЦУ Епифаний написал 6 марта в своем Twitter, сообщает ukrinform.

«Мы призываем к диалогу и объединению на основе автокефального статуса УПЦ ту часть православных иерархов, духовенства, монашества и мирян в Украине, которые все еще находятся под юрисдикцией Русской Православной Церкви. Наши сердца и братские объятия открыты для вас», - написал он.

Стоить отметить, что призыв к украинским верующим и духовенству глава ПЦУ Епифаний опубликовал на английском языке, что вызвало удивление у пользователей соцсетей.

«А почему не на соловьиной? И почему на объединительный «собор» не приглашены мусульмане и иудеи?», - задают митрополиту Епифанию вопросы под опубликованным постом пользователи. 
ForUm

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